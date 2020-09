De G-Toppers van Loenermark

LOENEN – Vrijdag 4 september gaan de g-voetballers van Loenermark beginnen aan een nieuw voetbalseizoen. De eerste training staat dan gepland op de vaste tijd van 18.45 tot 19.45 uur. Uiteraard wordt er getraind met inachtneming van de richtlijnen van RIVM.

Voor het G-Voetbal geldt: “Normaal wat normaal kan, speciaal waar nodig!” Iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vanaf ongeveer 6 jaar kan voetballen bij Loenermark. Er is geen bovenleeftijdsgrens. Er zijn zowel jeugd- als seniorenspelers.

Voor beide groepen zijn enthousiaste voetballers welkom.

Door de voetbaltraining en het spelen van wedstrijden wordt geprobeerd de conditie, de mentale weerbaarheid en de motoriek te verbeteren. Maar het allerbelangrijkste is dat dat spelers onderling veel plezier beleven. Aanmelden kan via via g-voetbal@vvloenermark.nl of kom gewoon langs bij de training. Er wordt eerst een kennismakingsgesprekje gehouden.