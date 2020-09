De Boerderij doet mee aan de Grote Clubactie

BEEKBERGEN – Zaterdag 19 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie 2020. Ruim 260.000 lotenverkopers van meer dan 5.000 verenigingen in heel Nederland gaan aan de slag om extra inkomsten te werven voor hun club. Zo ook de Boerderij in Beekbergen. De leden van de Boerderij zetten zich dit jaar in voor het kunnen blijven organiseren van leuke activiteiten voor jong en oud, ook ná de coronaperiode.

De leden van De Boerderij zullen op een verantwoorde manier loten gaan verkopen, die veilig is voor zowel de verkopers als de kopers. Dat wil zeggen met gepaste afstand en online via sociale media en WhatsApp. Meer informatie over verantwoord loten kopen tijdens de Grote Clubactie 2020 is te vinden op www.clubactie.nl.

Extra inkomsten zoals van deze loterij zijn hard nodig voor het voortbestaan van de Boerderij. Het populaire en unieke buurthuis/podium in Beekbergen draait immers enkel op vrijwilligers en krijgt geen subsidies of steun van de overheid. De mensen van de Boerderij gaan er met z’n allen vol voor en hopen het doel te behalen met behulp van de steun van familie, vrienden en inwoners uit de omgeving! Juist nu kunnen ze die extra steun goed gebruiken.Eén of meerdere loten kopen waarmee je de Boerderij steunt kan via de link: www.clubactie.nl/lot/de-boerderij-/krant-p/1523547