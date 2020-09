De 4! Van Klarenbeek klaar voor de laatste etappe

KLARENBEEK – Belangstellenden kunnen op zondag 13 september meewandelen met de laatste etappe van de 4! Van Klarenbeek. Intussen zijn op de drie voorafgaande zondagen fantastische routes gewandeld in de mooie omgeving van Klarenbeek.

Na het vertrek bij het MFC komen de deelnemers als snel door de nieuwe nieuwbouwwijk van Klarenbeek: De Grote Wetering. In 5 jaar tijd en in drie fases zijn alle 90 woningen in deze wijk inmiddels verkocht. Daarna lopen ze bij het informatiebord over het Grenspalenpad de Henkenburgweg op, waarna ze via de Goorweg de spoorlijn oversteken en bij een wel zéér bijzonder bouwwerk uitkomen: de vleermuizentoren van Martin Brascamp. Daar is indertijd jarenlang veel gedoe over geweest met de gemeente Voorst; wat uiteindelijk bij de Raad van State is uitgevochten: de vleermuizentoren mocht blijven staan. En de huisvesting wordt door de grootoorvleermuizen zéér gewaardeerd.

Daarna komen lopers op het ‘Poelenpad’; een initiatief van een paar buurtbewoners. Dit pad is 4 kilometer lang en gaat via een mooi slingerend paadje door al het groen over het erf van Het Broeckse Hof. Aan het eind van het erf komen ze langs de grafstenen van de vorige bewoners. Via weilanden, het Struikenveen en de Hoofdweg komen ze uit bij station Klarenbeek.

Dit station heeft Klarenbeek te danken aan de familie Krepel, doordat zij hout per spoor wilden vervoeren. Daarvoor was een paardenspoorweg van 1,5 kilometer nodig als aftakking van de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen naar de houtzagerij. In korte tijd had de familie Krepel aangetoond dat de aftakking rendabel was en dus werd er in 1882 een station gebouwd.

Bij het station staat de rustpost van PLUS Imanse opgesteld, waarna er over het traject van het paardenspoor teruggelopen wordt. Het voormalige spoor is nu door bos omringd en de laatste jaren voelen kabouters zich daar prima thuis. Na het kabouterbos gaat de route via restaurant Pijnappel terug naar het MFC.

Aanmelden voor deelname en verdere informatie op www.scklarenbeek.nl/de4vanklarenbeek.

Voor vragen kennedymars@scklarenbeek.nl