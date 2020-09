Dansvoorstelling over oorsprong Rheden

RHEDEN – Op zondag 13 september om 15.00 uur is er de dansvoorstelling RET te zien op het terrein van G.S. Staalwerken in Rheden (ingang Pinkelseweg). De voorstelling gaat over de wordingsgeschiedenis van het dorp Rheden.

Het dorp Rheden ontstond in een periode vanaf de negende eeuw op een drassige plek met veel riet, toen ‘ret’ genoemd. De naam Rheden heeft hier zijn oorsprong en betekent ‘woonplaats bij het riet.’ Dansmaker Saraja de Jonge heeft de elementen riet en water en de verbinding van mensen met deze omgeving tot een fijnzinnige dans verwerkt.

In de fabriekshal van G.S. Staalwerken vindt tevens een beeldende kunstexpositie plaats, omlijst met muziek en gedichten. De dans is onderdeel van de kunstroute WiekentRheden dat weer deel uitmaakt van het culturele festijn WiekentRheden dat plaatsvindt op meerdere locaties in het dorp Rheden.

www.wiekentrheden.nl