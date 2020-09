Dames van Sportclub Doesburg krijgen nieuwe trainingspakken

DOESBURG – De dames van Sportclub Doesburg gingen onlangs op de foto met de nieuwe trainingspakken sponsor Ness Hair & Beauty in Doesburg.

Eigenaar Neset Cakmak heeft de dames voorzien van deze nieuwe pakken waar ze de komende jaren mee vooruit kunnen. In februari is een kleine groep enthousiaste dames gestart met het oprichten van een voetbalteam en is er veel aan promotie gedaan via posters en sociale media. Op dit moment hebben 16 dames zich bij de club aangemeld en het aantal is nog steeds groeiende. Er wordt twee keer in de week getraind en tevens gaan ze onderlinge wedstrijdjes en toernooitjes spelen met clubs uit de buurt. Dames die het ook leuk lijkt om een balletje te trappen kunnen op maandag of woensdagavond een kijkje komen nemen. De training start om 19.30 uur. Aanmelden kan via Jolijn van der Pool, damesvoetbal@sportclubdoesburg.nl of via tel. 06-42145981

Foto: Jack Hajema