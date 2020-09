Dag van de Ouderen Doesburg afgelast

DOESBURG – Op de eerste woensdag van oktober zou in Doesburg de Dag van de Ouderen feestelijk worden gevierd. De organiserende werkgroep van Caleidoz heeft echter besloten dat het verstandiger is om dit jaar over te slaan. Reden hiervoor zijn de geldende coronamaatregelen.

Elk jaar is de Dag van de Ouderen een gezellige dag van ontmoeting en ontspanning. Echter met de verplichting om 1,5 meter afstand te houden, voorzien we dit keer problemen, meldt Caleidoz. Ook mag er een fors aantal mensen minder in de zaal. “We willen de uiterst kwetsbare doelgroep een veilige omgeving bieden. Daarom hopen we als werkgroep van harte dat in 2021 de situatie is verbeterd en we weer een fijne dag voor u kunnen organiseren.”