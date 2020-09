Cursussen in De Paperclip

VELP – Er is nog beperkt plaats in de najaarscursussen van ontmoetingscentrum de Paperclip in Velp. Zo kan er nog worden meegedaan in de cursus kleding maken. Deelnemers leren hoe zij een kledingstuk kunnen repareren of vermaken. Deze cursus vindt plaats op donderdagochtend en -avond en begint op 8 of 15 oktober.

Daarnaast zijn er nog enkele plaatsen bij de cursus yoga, die wordt gegeven op de maandagochtend en woensdagavond. Deze lessen beginnen in de week van 5 oktober. Yoga is goed voor gezondheid en innerlijke rust.

Tot slot is er ook nog ruimte in de cursus meditatie. Deelnemers leren hun hoofd leeg te maken, zoeken rust, ontspanning, stilte en meer concentratie en komen dichter tot zichzelf. Deze cursus start woensdagavond 7 oktober.

Inschrijven kan via www.paperclipvelp.nl.