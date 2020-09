VELP – Rijnstad Velp start in november met een cursus ‘Uitkomen met je inkomen’ voor inwoners van de gemeente Rheden. Deelnemers krijgen meer inzicht in hun inkomsten en uitgaven, leren beter overzicht houden en zo financiële problemen voorkomen. In vier bijeenkomsten worden onder andere een maand- en jaaroverzicht gemaakt, leren de deelnemers een kasboekje bijhouden en zorgen ze voor structuur in hun betalingen. Ook krijgen zich inzicht in hun eigen uitgeef-gedrag. De cursus vindt plaats op dinsdagen 3, 10, 17 en 24 november, van 9.30 tot 11.30 uur bij de locatie van Rijnstad Velp aan de President Kennedylaan 104 in Velp. Aanmelden kan bij Desiree Bolder via tel. 06-46136722 of d.bolder@rijnstad.nl of bij Marjan Helmink via tel. 06-31931960 of m.helmink@rijnstad.nl. Een aanmelding graag onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

