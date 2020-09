Cursus over de ‘digitale overheid’

ROZENDAAL – De Bibliotheek Veluwezoom geeft vanaf woensdagmiddag 14 oktober een vierdelige, gratis cursus Digisterker, die je leert werken met de elektronische overheid. De cursus vindt plaats in de Kerk van Rozendaal.

De overheid doet steeds meer via internet en moedigt burgers aan om hier gebruik van te maken via hun DigiD. Het gebruiken van deze persoonlijke, digitale sleutel van de overheid is echter voor veel mensen een probleem. Daarom biedt de Bibliotheek dit leerprogramma.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Deelnemers leren stapsgewijs ervaring opdoen met het werken met de elektronische overheid. Aan bod komen onder meer: een DigiD aanvragen en gebruiken, informatie zoeken en vinden, inloggen op overheidswebsites van bijvoorbeeld de gemeente, het pensioenfonds, het UWV en de Belastingdienst. En deelnemers leren ook hoe je toeslagen aanvraagt of online een afspraak maakt. In een bijbehorend werkboek kan de geboden informatie rustig worden nagelezen en worden de voorbeelden stap voor stap uitgelegd.

Om te kunnen deelnemen aan de cursus moeten mensen enige ervaring hebben met het werken met internet en moeten ze kunnen omgaan met een toetsenbord en een muis.

De vier lessen vinden plaats op vier achtereenvolgende woensdagen, op 14, 21 en 28 oktober en op 4 november. De lestijden zijn: 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens de cursus worden de coronamaatregelen nageleefd.

Van tevoren aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via Alberdine Tesink, lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom, tel. 06-10 13 94 93. Bij haar is ook meer informatie over de cursus te krijgen.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/digisterker