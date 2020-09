Cursus om meer vrijwilligers te trekken

GEM.BRUMMEN – Stichting Sportkompas en Stichting Welzijn Brummen zien dat verschillende organisaties worstelen met een tekort aan vrijwilligers. Zij hebben de handen ineen geslagen en bieden de vierdelige cursus ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’ aan. Deze cursus wordt verzorgd door de Gelderse Sportfederatie.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met vrijwilligers komen veel mooie dingen tot stand. Maar hoe houd je als vereniging of stichting voldoende vrijwilligers of hoe breid je het aantal vrijwilligers uit? Nieuwe bestuursleden, medewerkers in de sportkantine, organisatoren van activiteiten, noem het maar op. Vrijwilligers werven en behouden is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

De cursus is in het verleden eerder aangeboden aan sportverenigingen in de gemeente Brummen en de ervaringen en resultaten waren erg positief. Dit keer mogen naast sportclubs ook andere organisaties meedoen die met vrijwilligers werken. Voorwaarde is dat er minimaal drie deelnemers per organisatie meedoen. Dit zorgt voor betere basis, maakt concrete gezamenlijke acties mogelijk en vergroot de slagkracht.

Op maandag 5 oktober wordt er een informatieavond gehouden. Sportclub Brummen deelt dan haar positieve ervaring met betrekking tot deze cursus. Roel Hazenberg van de Gelderse Sportfederatie geeft een uitleg over het programma en kan alle vragen beantwoorden. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober via vrijwilligerscentrale@welzijnbrummen.nl. De bijeenkomst vindt plaats in het Tjark Riks Centrum te Eerbeek (Derickxkamp 2a) en biedt plek aan maximaal 30 mensen.