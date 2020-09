Cursus Klik en tik

EERBEEK/BRUMMEN – In de bibliotheken in Eerbeek en in Brummen is een cursus Klik & Tik te volgen. De geduldige cursusleiders van SeniorWeb leren de deelnemers computervaardigheden. In drie modules worden diverse vaardigheden geleerd. Leden van de bibliotheek betalen 10 euro voor 5 lessen, niet leden 15 euro. Een eigen hoofdtelefoon is noodzakelijk, deze kunnen ook bij de cursusleiders worden aangeschaft. Een eigen computer is niet nodig. Koffie en thee zijn gratis. In de bibliotheek van Brummen is de cursus op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. In Eerbeek op donderdag van 9.30 tot 11.30 uur. Aanmelden kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.