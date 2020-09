Culturele Zondag gezellig druk

DOESBURG – Afgelopen zondag 6 september was het weer de eerste zondag van de maand en dat betekent al jarenlang: Culturele Zondag. Kunstliefhebbers konden heerlijk door de stad slenteren en ateliers, galerieën, musea en podia bezoeken. Op ’t Gildehofje is sinds kort het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum gevestigd en dat trok de nodige bekijks. Moe geworden was het goed uitrusten op een van de terrassen met een drankje. Het weer was heerlijk om te flaneren door het mooie Doesburg. Jammer is wel dat niet alle galerieën open konden omdat bij sommige de anderhalvemetermaatregel niet gehandhaafd kon worden.

Foto: Hanny ten Dolle