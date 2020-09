Copagrow bij de Vroolijke Frans

BRUMMEN – Eerlijke muziek vanuit het hart tot op het bot. Dat is wat de toeschouwers kunnen verwachten van de formatie Copagrow, die zondag 4 oktober speelt in de tuin van uitspanning de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Het semi-akoestische optreden start om 14.30 uur en de entree is zoals altijd gratis. Bij slecht weer gaat het optreden niet door.

De drie mannen van Copagrow, zanger Kees Cornelissen en gitaristen Richard Pawlot en Gerard Grotenhuis, worden sinds kort ondersteund door zangeres Sabine Harmsen. Copagrow speelt ballads en popclassics met country-invloeden en een beetje melancholie. De band heeft een breed repertoire van Jackson Brown tot Gordon Lightfoot tot The Kinks.

www.devroolijkefrans.nl