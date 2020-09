Concert Arnhems Klarinettenkoor in Dorpskerk Rheden

RHEDEN – Het Arnhems Klarinettenkoor verzorgt zondag 27 september een optreden in de Dorpskerk in Rheden. Het concert begint om 15.30 uur en duurt ongeveer een uur.

Het Arnhems Klarinettenkoor (AKK), opgericht in 1989, is een bijzonder muziekensemble. De muzikanten spelen op allerlei verschillende instrumenten van de klarinetfamilie: de es-, bes-, alt-, contra-alt-, bas- en contrabas klarinet. De es-klarinet is de kleinste en het hoogst klinkende van het stel, de bes-klarinet is de ‘normale’ klarinet en de contrabas klarinet is de grootste en klinkt daarom het laagste.

De naam Klarinettenkoor is afgeleid van de in Amerika veel voorkomende Clarinet Choirs. Anders dan hier zijn ze daar gewend om instrumenten van één groep bij elkaar te zetten, zodat je een koor van, zoals in dit geval, klarinetten krijgt. Het repertoire van het AKK is zeer gevarieerd. Of het nu om klassieke muziek gaat, Klezmer muziek, tango’s van Piazolla of anderszins, met hun enthousiasme weten de muzikanten van het AKK het publiek steeds weer te boeien.

In verband met de coronamaatregelen adviseert de organisatie belangstellenden tijdig te reserveren voor dit concert. Dit kan via www.dorpskerkrheden.nl of via cultuur@dorpskerkrheden.nl. De toegang is gratis, bij de uitgang wordt een bijdrage gevraagd.