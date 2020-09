Collecteweek KWF zonder collectebus

VELP – Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding van 30 augustus tot en met 5 september wordt ook in Velp weer huis-aan-huis gecollecteerd. Vanwege het coronavirus gebeurt dat in aangepaste vorm: zonder collectebus, maar met een donatiekaart.

Op de donatiekaart, die de collectanten huis-aan-huis in de brievenbus doen, staat een QR-code afgebeeld. De gever kan deze code scannen met zijn mobiele telefoon en zo contactloos een gift overmaken. Ook gaan collectanten dit jaar geld ophalen via WhatsApp. Via een appje met een donatielink nodigen zij hun contacten uit om te geven voor kankeronderzoek.

Het collecteteam in Velp en Rozendaal is nog op zoek naar collectanten. Aanmelden kan via kwf.velprozendaal@gmail.com.