Collecte Prinses Beatrix Spierfonds

RHEDEN – In de week van 6 tot en met 12 september wordt de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds gehouden. Ook in Rheden komt de collectant weer langs de deur om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Loes van der Zwart is verantwoordelijk voor de organisatie van de collecte in Rheden. Zij kan de hulp van nieuwe collectanten goed gebruikten. Aanmelden kan via tel. 026 – 844 6900 of via loesvanderzwart@gmail.com.