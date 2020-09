Collecte Nierstichting

BRUMMEN – Ruim 60.000 vrijwilligers collecteren van 13 tot en met 19 september in heel Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting. Ook in Brummen gaan veel enthousiaste collectanten op pad. Alle bijdragen helpen om het welzijn van nierpatiënten te verbeteren. En dat is hard nodig, want leven met een nierziekte beperkt je leven blijvend. Daarom zet de Nierstichting alles op alles voor onderzoek naar meer succesvolle transplantaties. In de afgelopen tijd veranderde er veel in onze samenleving. Gelukkig is persoonlijk collecteren nog steeds mogelijk, op een veilige manier. Door anderhalve meter afstand van elkaar te houden en contactloos betaalverkeer. Dat laatste kan eenvoudig met de QR-code via een mobiele telefoon. Het is ook mogelijk om te collecteren zonder aan te bellen. Dat kan door een donatieformulier door de bus te gooien.