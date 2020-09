Clubkampioenen van RTC de Laak

RHEDEN – Op sportpark De Laak in Rheden zijn de afgelopen weken twee tennistoernooien gespeeld. Het Strijland Open trok meer deelnemers dan normaal en was, ondanks de strenge coronamaatregelen, een zeer geslaagd en gezellig toernooi, meldt de organiserende tennisvereniging RTC de Laak. Vervolgens werden de clubkampioenschappen gepeeld. Ook hierbij waren meer spelers dan voorgaande jaren. Ondanks het ontbreken van een anders zo gezellige prijsuitreiking waren de kampioenschappen goed voor een leuke week met veel mooi tennis. Ook voor de toeschouwers de moeite waard. Het ouder-kindonderdeel was leuk om te zien en leverde hilarische momenten op. Clubkampioenen werden Andy ten Dolle en Samantha Liet.