Carolinahoeve tijdelijk dicht voor verbouwing

DE STEEG – De Carolinahoeve, gelegen in de bossen van Nationaal Park Veluwezoom bij De Steeg, is sinds maandag 21 september gesloten voor een verbouwing. Na meer dan 40 jaar krijgt de Carolinahoeve een nieuwe uitbater. Natuurmonumenten, eigenaar van de hoeve, knapt de gebouwen op en ook de omgeving krijgt een opfrisbeurt. Tijdens de verbouwing is het restaurant gesloten. Hoe de Carolinahoeve er na de verbouwing uit zal zien, wil Natuurmonumenten nog niet kwijt. Wel verzekert de vereniging dat het een pleisterplaats blijft voor wandelaars en fietsers. Vanaf volgend voorjaar kunnen bezoekers er weer terecht voor een hapje en een drankje. Ook de vakantiewoning blijft bestaan.

nm.nl/carolinahoeve