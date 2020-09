Carnavalsvereniging de Narrenkamp schrapt activiteiten 2020

VELP – Carnavalsvereniging de Narrenkamp uit Velp heeft alle carnavalsactiviteiten in het jaar 2020 geannuleerd. Ook wordt er komend seizoen geen nieuwe prins en prinses gekozen.

Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen maken het volgens het bestuur onmogelijk om carnaval te vieren zoals zij als Narrenkappers dat gewend zijn.

“Gelooft u mij maar dat dit een beslissing is, die wij met pijn in ons carnavalshart hebben genomen. Gezondheid staat boven alles en wij volgen dan ook het besluit dat meerdere regionale carnavalsverenigingen reeds hebben genomen of gaan nemen”, aldus voorzitter Niels Gabriël.

Naast carnaval staat de Narrenkap bekend om veel meer andere activiteiten, iets wat niet zal stoppen. In plaats van te kijken naar wat er niet mag, wordt er vooral gefocust op wat wel samen kan. Vandaar dat de Narrenkap het komend seizoen het motto heeft: “In een tijd van corona zetten wij ons beste beentje voor, met ons gezonde verstand komen wij deze tijd wel door!”

In januari 2021 zal het bestuur gaan evalueren wat de actuele stand van zaken is en zal er een nieuw statement over deze kwestie volgen. Tot die tijd zal de Narrenkap intern moeten kijken wat er wel georganiseerd kan worden en past binnen de verenigingscultuur, waarbij de veiligheid van de leden gegarandeerd kan worden. Ondanks alles is een ieder vol goede moed om er toch een mooi jaar met alle leden van te maken.

Foto: C.V. de Narrenkap

Voorzitter Niels Gabriël (Archieffoto)