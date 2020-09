DOESBURG – Tijdens de Culturele Zondag van 6 september in Doesburg is er van 14.00 tot 15.00 uur een carillonbespeling in Franse sferen.

Gestart wordt met twee werken uit de Franse barok. Allereerst de Chaconne van J. Duphly, aansluitend is van Fr. Couperin het Concerts Royaux, Second Concert te horen. Daarna zijn diverse luchtige Musettes en bekende chansons te horen.