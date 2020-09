Carillonbespeling in Doesburg

DOESBURG – Op zaterdag 19 september vanaf 14.00 uur wordt het carillon van de Martinikerk in Doesburg bespeeld door Maurits Bunt. Hij is een van de studenten van Frans Haagen, die naast stadsbeiaardier van onder andere Doesburg ook hoofddocent is aan de Beiaardschool in Apeldoorn. Maurits Bunt werd in 1997 geboren in Apeldoorn en is vanaf zijn 9e jaar te vinden achter de toetsen van orgel en carillon. Hij studeerde op diverse plaatsen muziek, was leerling van Ton Koopman en is momenteel docent orgel en organist van de Lutherse Kerk in Apeldoorn. Zijn repertoire van 19 september maakt zijn carillonbespeling op die dag bijzonder: op 21 september is het Wereldvredesdag. In dat kader zullen improvisaties te horen zijn over vrijheid- en vredesliederen en het Wilhelmus. Verder is beiaardmuziek van Van der Gheyn en Vogel te beluisteren.