Buurtbussen mogelijk binnenkort weer actief

REGIO – Sommige buurtbussen in Gelderland die nu niet rijden vanwege het coronavirus, kunnen mogelijk vanaf 1 november wél weer de weg op. Dat meldt Tonnie Koenders, coördinator van BuurtBus Spankeren Dieren. Sinds dinsdag 17 maart rijden de bussen niet meer vanwege het coronavirus. “Uit onderzoeken van TNO is gebleken dat de buurtbussen niet veilig (corona-proof) zijn, de ventilatie in de bus is onvoldoende”, aldus Koenders.

TNO gaat in september een aangepaste bus testen waar de ventilatie via het dak gaat; schone lucht erin en vieze lucht eruit. Tevens wordt gekeken wat het effect is van een spatscherm bij de chauffeur en er worden testen gedaan met het zogenoemde hepafilter.

Als dit voldoende corona-proof is worden alle bussen aangepast. De verwachting is dat eind september de onderzoeksresultaten bekend zijn. “Zijn deze goed, dan kunnen in oktober de bussen aangepast worden (schermen en ventilatie) zodat we begin november mogelijk weer gaan rijden”, aldus Koenders. Het onderzoek wordt gedaan omdat er geen enkel risico mag zijn voor chauffeur en reiziger. Zolang de veiligheid niet gegarandeerd kan worden wordt er niet gereden.