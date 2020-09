Buurtbewoners Dieren-West verengingen zich online

DIEREN – De buurtbewoners van Dieren-West hebben de handen ineengeslagen en een coöperatieve wijkvereniging opgericht. Daarbij is de website www.dieren-west.nl gelanceerd, een site voor de bewoners met als doel het stimuleren en instandhouden van een sociale, veilige en prettige woonwijk.

De wijk Dieren-West is gelegen ten noorden van de spoorlijn en ten westen van de Harderwijkerweg. De bewoners willen deze mooie en fijne wijk graag zo houden en dat vraagt inzet van alle bewoners. “Het is fijn om dit samen te doen. Samen standpunten bepalen en activiteiten organiseren”, zeggen de initiatiefnemers. Om hierover goed met elkaar te kunnen communiceren, is de website www.dieren-west.nl in het leven geroepen. De initiatiefnemers denken aan onderwerpen als het energieneutraal maken van de wijk, overlast beteugelen, groenvoorzieningen en herinrichting. Wie een onderwerp mist op de site, wordt uitgenodigd dit aan te dragen.

Ook de werkgroep Dieren Duurzaam West (DDW) is op de website terug te vinden. De werkgroep DDW, al actief sinds eind 2016, wil bevorderen dat de overgang naar het gebruik van duurzame energie in onze wijk Dieren-West naar tevredenheid van zoveel mogelijk bewoners verloopt.

De basis voor de coöperatieve wijkvereniging werd gelegd in 2015, toen de participatiesamenleving door de politiek werd omarmd. Een groep bewoners van Dieren-West haakte als initiatiefgroep in op deze nieuwe vorm van samenleving waarin iedereen, waar mogelijk, verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de (landelijke) overheid. Vanuit de gemeente Rheden was er ook behoefte om de contacten tussen wijkbewoners en de gemeente te intensiveren en structureren. De afgelopen jaren is er geregeld overleg geweest tussen de initiatiefgroep en de gemeente. Gaandeweg ontstond de wens om dit in een formeel juridisch kader te doen. Daarom is de op 3 augustus 2020 bij notaris Te Lindert in Doesburg de Coöperatieve Wijkvereniging Dieren-West u.a. opgericht.

www.dieren-west.nl