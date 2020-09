Business & Shopping: Samenwerking tussen Fysiotherapie Ter Horst en Trigger-it

RHEDEN – In het gezondheidscentrum aan de Haverweg 55 in Rheden is een samenwerking gestart tussen Fysiotherapie Ter Horst en Mechteld Nijland van Trigger-it. Samen helpen zij bij het behandelen van diverse lichamelijke klachten als gevolg van stijve spieren (triggerpoints) en gewrichten.

Veel mensen werken als gevolg van de COVID-19-crisis nu noodgedwongen met een laptop aan de eetkamertafel. Deze houding is verre van ideaal met klachten aan de nek en schouders tot gevolg. Deze klachten zijn prima te behandelen middels diverse vormen van therapie die allemaal aangeboden worden in het gezondheidscentrum. Fysiotherapie, manuele therapie, dry needling, triggerpoint-massage, taping en oefentherapie zullen snel verlichting bieden en zorgen ervoor dat werkzaamheden snel kunnen doorgaan. Dit is ook het geval bij sportblessures als gevolg van het hervatten van de sportactiviteit. Het team van Fysiotherapie Ter Horst is blij met de aanvullende expertise van Mechteld Nijland zodat de cliënt voor alle lichamelijke klachten bij het gezondheidscentrum op het goede adres is. Bel voor een afspraak tel. 026 – 200 1500.

www.triggerit.nl

www.fysioterhorst.nl