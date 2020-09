Business & Shopping: Pop-up cadeauwinkel TSquare Lifestyle opent in Dieren

DIEREN – Bezoekers aan Winkelcentrum Dieren kunnen vanaf vrijdag 2 oktober terecht bij een nieuwe vestiging van Pop-up cadeauwinkel TSquare Lifestyle. Na jarenlang gevestigd te zijn geweest in Zutphen, opent de winkel nu in het pand aan de Semmelweisstraat 1, de oude brandweerkazerne.

TSquare heeft een breed assortiment aan cadeautjes, woonaccessoires, bijouterie, chocolade en waterdichte (winter)regenjassen. En wat te denken van kaarsen in een emaillen beker, spullen met Nijntje, teckels, poezen, Biba-sieraden en nog veel meer. De winkel is tot en met eind december geopend op vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Een deel van de collectie wordt online verkocht.

www.tsquarelifestyle.nl