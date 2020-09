Business & Shopping: Nieuw verplicht energielabel vanaf 1 januari

DIEREN – Iedere woningeigenaar is op straffe van een boete verplicht om bij de overdracht van de woning over een definitief energielabel te beschikken. Op dit moment is dat relatief makkelijk en tegen lage kosten zelf digitaal te verzorgen. Dit verandert per 1 januari 2021.

Momenteel wordt het energielabel vastgesteld op basis van door de woningeigenaar digitaal aangeleverde woningkenmerken. Dit gebeurt op afstand. Per 1 januari moet het energielabel door een gediplomeerd energieprestatieadviseur door middel van een uitgebreide inpandige opname van de woning worden vastgesteld. De kosten van het nieuwe label zullen honderden euro’s hoger zijn dan nu.

Een vastgesteld energielabel heeft een geldigheid van 10 jaar. Voor eigenaren die verwachten hun woning voor 2031 te verkopen, is het mogelijk interessant om vóór 1 januari alvast een definitief energielabel aan te vragen.

Grotenhuis Makelaardij in Dieren kan helpen bij het laten registreren van een definitief energielabel. Makelaar Fabian Grotenhuis is als erkend deskundige energielabel woningen gecertificeerd om in de huidige methodiek energielabels vast te stellen. Daarnaast heeft hij sinds kort ook het felbegeerde diploma energieprestatieadviseur wonen, waarmee hij als vakbekwaam adviseur ook volgens de nieuwe methodiek een energielabel kan verzorgen.

Fabian Grotenhuis: “Heeft u plannen om binnen nu en 10 jaar uw woning te verkopen, neem dan vooral contact met ons op. Vanuit onze full-service gedachte helpen wij u graag bij alle facetten rondom de verkoop van uw woning, zoals het alvast verzorgen van een definitief energielabel. Heeft u het plan om uw woning binnen een jaar te verkopen, twijfel dan niet en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op. Er zullen na 1 januari veel minder energieprestatieadviseurs zijn dan dat er nu erkend deskundigen zijn om het energielabel te verzorgen. Daarnaast is het een veel tijdrovender proces waardoor het de verwachting is dat het weleens heel lastig kan worden om volgend jaar voor de overdracht een energielabel van uw woning te krijgen. Verkoopt u uw woning te zijner tijd via ons kantoor, dan hoeft u zich daar natuurlijk geen zorgen over te maken. Ons motto is niet voor niets ‘Actie=Succes!’.”

Grotenhuis Makelaardij, tel. 0313-450717