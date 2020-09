Business & Shopping: Food & Fun Market bij Sascha Diertotaal

DUIVEN – Het is weer bijna dierendag. In dat kader houdt Sascha Diertotaal in Duiven zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 16.00 uur een gezellige Food & Fun Market.

Honden die wel van een smakelijk hapje houden, zijn welkom voor een heerlijke proeverij. Ook zijn er de leukste spelletjes voor hond (en baasje). Klanten die meer dan 30 euro besteden, kunnen met een ‘bazooka shooter’ op een blikkentoren schieten en maken daarmee kans op mooie prijzen. Wie precies 500 gram koekjes schept, krijgt die zak koekjes helemaal gratis. Speciaal voor Dierendag zijn er mooie aanbiedingen in de winkel.

Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd, de mooiste kleurplaat wint een leuke prijs. De kleurplaat is op te halen in de winkel en te downloaden van de website van Sascha Diertotaal. Deze kan tot uiterlijk 10 oktober worden ingeleverd in de winkel.

Sascha Diertotaal is een grootschalige dierenwinkel met een uitgebreid assortiment diervoeding en dierbenodigdheden. De winkel is gevestigd aan de Rijksweg 25 in Duiven. Vanwege het coronavirus hanteert de winkel een deurbeleid en zijn er extra voorzorgsmaatregelen in de winkel.

www.saschadiertotaal.nl