Burgemeester trekt vergunning in van café De Sok in Velp

VELP – Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden heeft de drank- en horecavergunning van café De Sok in Velp ingetrokken. Dit maakt de gemeente donderdagmiddag 10 september bekend. Per deze datum mag de uitbater zijn café niet meer exploiteren.

De uitbater van het café, dat is gevestigd aan de Overhagenseweg 26, is in de afgelopen periode enkele malen veroordeeld geweest. Dit was voor de burgemeester reden om de vergunning in te trekken. De uitbater heeft daar bezwaar tegen aangetekend, maar de bezwarencommissie heeft de burgemeester in het gelijk gesteld.

Daarnaast heeft de burgemeester de exploitatievergunning van café De Sok geweigerd. De reden hiervoor is dat de uitbater diverse overtredingen heeft begaan. Burgemeester Carol van Eert legt uit: “Het is geen vrij spel om een horecaonderneming te hebben. Als je je niet aan de regels houdt, loop je het risico om je zaak te verliezen.”

Met het intrekken en weigeren van de vergunningen wil burgemeester Van Eert de rust in de omgeving terugbrengen. Het is aan een nieuwe ondernemer om er een goed en prettig café van te maken zoals er zoveel zijn in de gemeente Rheden, meldt de gemeente.