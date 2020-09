Burendag de Ooi

DOESBURG – Op zaterdag 26 september van 11.00 tot 15.00 uur houdt wijkraad de Ooi de Nationale Burendag op het plein van Horizon Ooi aan de Begoniastraat in Doesburg. Er is voldoende ruimte en frisse lucht om dit feest te organiseren volgens de richtlijnen van het RIVM. Deze dag heeft als thema Kinderpret. Er is een uitgebreid spellencircuit. Als de kinderen dit circuit hebben afgelegd, staat ze een mooie verrassing te wachten. Waarschijnlijk is er ook een springkussen en een popcornautomaat. Ouders, opa’s en oma’s kunnen onder het genot van een kop koffie of thee lekker genieten van de spelende kinderen. Rond 13.30 uur zijn er een korte optredens van de muziekvereniging MDVS Doesburg en dansgroep Dance Skills. Iedereen is van harte welkom en de kinderen mogen hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen.