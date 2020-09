Burendag bij Onze Droom in Brummen

BRUMMEN – Op zaterdag 26 september doet Onze Droom in Brummen in Brummen mee aan de landelijke Burendag. Op het programma staan een modeshow, een marktje, lunch en de tuin winterklaar maken. Onze Droom ziet het hele dorp Brummen als ‘buurt’ en iedereen is welkom.

De Burendag begint om 11.00 uur met een modeshow van herfstkleding, feestkleding en kinderkleding. Deze kleding is elke woensdagochtend tegen een kleine vergoeding af te halen bij de kledinguitgifte van Onze Droom. Om 12.30 uur is er een lunch met soep. Daarna gaat er een ploeg aan het werk om de tuin en het terras onkruidvrij en winterklaar te maken. Gedurende de dag is er een marktje met bloemstukjes en handwerken en dergelijke. Ook is Joop Verhaar present, hij fietst sinds juli dagelijks voor Onze Droom en laat zich hiervoor sponsoren. De Burendag wordt om 16.00 uur afgerond. Bij slecht weer gaat de dag niet door.

Bezoekers dienen zich wel even aan te melden voor de lunch en het werken in de tuin. Voor de modeshow en de markt is dat niet nodig. Reserveren kan via tel. 06-10658315 of st.onzedroom@gmail.com. De Burendag is een initiatief van het Oranjefonds, in samenwerking met DE koffie en wordt op veel plaatsen in Nederland georganiseerd.