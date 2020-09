Brummense kunst in kapel Bronkhorst

BRUMMEN/BRONKHORST – De brummense schilderes Marietje Breukink – Lokhorst exposeert van zaterdag 19 tot en met vrijdag 25 september in de kapel in Bronkhorst. Dit doet zij samen met Truus en Anton Peters en haar dochter Marjon Willems. Marietje Breukink werkt vooral met olieverf en heeft een voorkeur voor surrealistische schilderijen.

Truus Peters werkt met acryl, olieverf en aquarel. Momenteel bestaat haar werk uit abstracte schilderijen. Het spel met techniek en textuur diverse materialen spreekt haar aan. Hiermee hoopt ze de fantasie van de kijker te prikkelen. Haar man Anton Peters maakt beelden uit hout en diverse soorten stenen. Zonder specifiek vooropgezet plan. Tijdens het werken ontstaat het beeld.

Marjon Willems schildert alleen met olieverf en heeft het schilderen geleerd van haar moeder. In de eerste jaren heeft zij verschillende soorten schilderijen gemaakt. Tegenwoordig gaat haar voorkeur uit naar kleurrijke dieren schilderijen, gewoon omdat het vrolijke kleuren zijn.

De expositie is dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur te zien in de kapel in Bronkhorst. De entree is gratis.