Brummens Mannenkoor zingt weer

BRUMMEN – De repetities van het Brummens Mannenkoor werden vanwege de coronamaatregelen in maart stopgezet. De mannen hielden per mail contact en zagen elkaar op de boekenmarkten. Maar op 25 augustus kwamen ze voor het eerst weer bij elkaar voor een repetitie in de Pancratiuskerk. Met de nodige voorzorgsmaatregelen verliep dit perfect. In de repetitie van vijf kwartier werden enkele bekende, niet al te lastige nummers gezongen hetgeen redelijk goed uit de verf kwam. Uiteraard waren de stembanden door de lange zangstop nog niet optimaal. Het was ook even wennen omdat de leden 1,5 meter afstand van elkaar moesten houden. Ze kijken weer uit naar de volgende repetitie. Publieke optredens kunnen voorlopig nog niet plaatsvinden.

