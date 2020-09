Brummen pakt knelpunten aan in samenwerking met provincie

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen gaat nauw samenwerken met de provincie. Dat liet burgemeester Alex van Hedel de gemeenteraad weten tijdens het forum van donderdag 3 september.

Van Hedel heeft recent gesprekken gevoerd met provincie Gelderland, waaronder met John Berends, Commissaris van de Koning en gedeputeerde Jan Markink. Hierbij is gesproken over de bestuurskracht van de gemeente Brummen, de opgaven in papierdorp Eerbeek en de huidige financiële situatie van de gemeente.

Van Hedel liet de raadsleden weten dat Brummen een gemeente is die staat voor een forse en unieke opgaven. “Daarom willen we met de provincie laten onderzoeken waar onze kracht en zwakte zit en welke stappen we kunnen zetten om op een goede manier tegemoet te kunnen komen aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan als gemeente. Nu en in de nabije toekomst.”

De burgemeester liet weten dat de samenwerking in de opgave in Eerbeek herijkt wordt, waarbij de provincie bij een aantal projecten een leidende rol gaat nemen. Daarnaast is de provincie als toezichthouder betrokken bij het financieel gezonder worden van de gemeente. Gemeente en provincie willen in een bestuurlijke overeenkomst de afspraken vastleggen over deze drie onderwerpen.