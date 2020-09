Bronckhorst zoekt jeugdburgemeester

REGIO – De gemeente Bronckhorst roept kinderen uit groep 7 van de basisschool op zich kandidaat te stellen voor jeugdburgemeester. Deze ‘burgemeester’ vertegenwoordigt van november 2020 tot november 2021 alle kinderen van Bronckhorst bij bijvoorbeeld evenementen en bijeenkomsten.

De taak van de jeugdburgemeester is ‘leuk, maar ook serieus’, zo valt er te lezen in de oproep. En verder: ‘Je bent, samen met de echte burgemeester, aanwezig bij enkele speciale activiteiten, zoals de intocht van Sinterklaas en de uitreiking van het jeugdlintje. Je houdt bij sommige van die activiteiten een toespraakje. Kinderen kunnen bij jou terecht als ze ideeën hebben over de gemeente. Jij kunt dan naar de burgemeester gaan om deze ideeën te bespreken. Je bent bij vragen het aanspreekpunt voor de kinderen uit Bronckhorst.’

Kinderen die het leuk vinden om in de belangstelling te staan, die goed en vlot kunnen spreken, die het leuk vinden om op te komen voor de belangen van andere kinderen en die openstaan voor allerlei vragen en opmerkingen kunnen zich aanmelden.

Een jury kiest uiteindelijk een jeugdburgemeester uit de kandidaten. Deze jury bestaat uit burgemeester Marianne Besselink, de huidige jeugdburgemeester Kjeld Kempers uit Zelhem, wethouder jeugd, Evert Blaauw, en raadslid Anne Roerdink.

Opgeven kan voor 2 oktober 2020 via www.bronckhorst.nl/jeugdburgemeester