Bronckhorst met verenigingen aan de slag met sportagenda

GEM. BRONCKHORST – Het college van de gemeente Bronckhorst wil samen met verenigingen en organisaties aan de slag met een nieuwe sportagenda. Het doel is een nieuw afwegingskader voor sportaccommodaties op te stellen, om investeringsverzoeken beter te kunnen afwegen. De link met leefbaarheid, de meerwaarde voor de samenleving en duurzaamheid van de accommodatie zijn daarin belangrijke wegingsfactoren.

De gemeente Bronckhorst werkt aan een sportagenda. De sportagenda schetst de huidige stand van zaken: de invulling van sport, de wettelijke regels en de spreiding, het gebruik en de specificaties van de accommodaties. Daarnaast geeft de sportagenda aan welke keuzes voor de sport en sportvoorzieningen de komende periode gemaakt moeten worden. Wethouder Blaauw gaat in gesprek met verenigingen en organisaties om tot een goede agenda te komen.

Een belangrijk punt is het opstellen van een nieuw afwegingskader. Er zijn investeringen nodig om de kwaliteit van sportaccommodaties te behouden, maar het is niet mogelijk om aan alle investeringsvragen te voldoen. Om duurzame keuzes te kunnen maken, is een vernieuwing van de afwegingskaders nodig. Het proces om te komen tot een sportagenda wordt in oktober in de raad besproken.

Sport is belangrijk voor de inwoners van Bronckhorst. Het is onderdeel van het dagelijks leven en draagt bij aan gezondheid en leefbaarheid. Bovendien zijn voldoende sportaccommodaties nodig om bewegingsonderwijs te faciliteren. Het is echter niet altijd duidelijk waar de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen liggen. Wethouder sport Evert Blaauw: “Sport is een belangrijk verbindend element in onze samenleving en onmisbaar in Bronckhorst. Dat ondersteunen we als gemeente graag, maar we moeten wel keuzes maken. Daarom willen we met verenigingen en organisaties de wensen en behoeftes in kaart brengen en komen tot nieuwe, heldere kaders. Samen zetten we ons in voor een toekomstbestendig, duurzaam en kwalitatief goed sportlandschap in Bronckhorst.”