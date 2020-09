Broekse Kermis unplugged

BRUMMEN – De Broekse kermis heeft een alternatief programma op zondag 6 september bij de Vroolijke Frans in Broek (Brummen). Het traditionele vogelschieten en een zeskamp gaan helaas niet door wegens corona. Als alternatief organiseert de werkgroep een klein muziekfestival in de tuin van de Vroolijkheid met zanger/gitarist Han Lebbink en de band Lenny & the Tramps op het podium bij de Kleine Frans. De traditionele kermis unplugged dus de bandjes ook. Dus lekker onderuit zitten met een glaasje en een rustig muziekje, unplugged als het ware. De start van dit buitenevenement is om 14.30 uur en de toegang is gratis. Gezien de beperkte zitruimte in verband met corona is reserveren wel gewenst.

Han Lebbink is een zeer ervaren muzikant met verdienstelijk sporen als zanger en gitarist in diverse bands. Op deze middag laat hij een mix horen van herkenbare ballads en popclassic. Zo komen onder andere J.J.Cale, The Eagles, Santana, The Police, De Dijk en Guus Meeuwis voorbij. Als afsluiter staat de jonge energieke band Lenny & theTramps op het podium met een mooie mix van southern rock, rock & roll en blues met funk invloeden.Bij slecht weer gaat het festival niet door.

www.devroolijkefrans.nl

tel. 0575-561719