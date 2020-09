Brillenactie bij Wereldwinkel Eerbeek

EERBEEK – Wereldwinkel Eerbeek doet mee aan een actie van Stichting Sawasdee om brillen in te zamelen voor mensen met oogproblemen in Cambodja. Wie nog een goede bril of zonnebril (op sterkte) ongebruikt in de kast of lade heeft liggen, kan deze inleveren bij Wereldwinkel Eerbeek. De brillen gaan via een centraal verzamelpunt in Culemborg naar een oogkliniek in de stad Kep in het Aziatische land. De missie van deze oogkliniek is het voorkomen en behandelen van onnodige blindheid. Ze zijn erg geholpen met oude brillen op sterkte. Wereldwinkel Eerbeek is gevestigd aan de Stuijvenburchstraat 99.

www.wereldwinkeleerbeek.nl

tel. 06-40966195