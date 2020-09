Briljanten huwelijk

BRUMMEN – Het was feest in de grote zaal van Tolzicht in Brummen, donderdag 24 september. Het echtpaar Draaijer – Schotpoort is 65 jaar getrouwd en vierde dat met familie en medebewoners. Ook burgemeester Alex van Hedel kwam op bezoek.

Dinie (85) en Hendrik Draaijer (84) ontmoetten elkaar tijdens hun werk bij Schut in Eerbeek. Na hun huwelijk kregen zij drie zoons en twee dochters en later acht kleinkinderen. Inmiddels is de familie uitgebreid met vijf achterkleinkinderen. De familie Schut heeft altijd in Eerbeek gewoond, maar het echtpaar moest enkele jaren geleden vanwege de gezondheid van Hendrik naar Tolzicht in Brummen verhuizen. Ze missen Eerbeek wel, maar het leven op Tolzicht bevalt hen best. De verzorging is goed, het eten smakelijk.

De burgemeester bracht mooie bloemen mee namens het gemeentebestuur, maar er waren ook bloemen en cadeaus van de medewerkers van Tolzicht en de pastor van de Kruiskerk. Dat iedereen op afstand moest blijven van de jubilarissen was natuurlijk jammer, maar iedereen maakte er het beste van en het bruidspaar werd even goed in het zonnetje gezet. Het feest is ‘s avonds afgesloten met een etentje met de hele familie.