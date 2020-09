Brandweer verzorgt dorstige schapen

BRUMMEN – Dinsdag 15 september rond 21.20 uur is de brandweer van Brummen te hulp geschoten aan de Bronkhorsterweg in Brummen. Passanten hadden de politie gebeld omdat hen was opgevallen dat er al dagen geen water meer in de bakken stond. Vervolgens kwam de brandweer erbij om de waterbakken te vullen.

De passanten melden dat zij de afgelopen dagen al meer meldingen hebben gedaan bij politie en gemeente. Er zou onder andere langere tijd geen vers drinkwater zijn geweest voor de schapen en de dieren zagen er verwaarloosd uit. De eigenaar van de schapen meldde aan de verslaggever ter plaatse dat hij zondag voor het laatst bij zijn dieren was geweest en goed voor ze zorgt.

Foto’s: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink