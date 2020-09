Brand in slaapkamer van woning in Dieren

DIEREN – in de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 september heeft er een brand gewoed in een woning op de Meester Cort van der Lindenstraat in Dieren.

Rond 03.00 uur werd de brandweer van Dieren gealarmeerd. Ter plaatse bleek er brand te zijn uitgebroken in de slaapkamer van een hoekwoning en was er niet veel meer aan te redden. de brandweer had het vuur snel onder controle.

De bewoner van de woning kon zich op tijd in veiligheid brengen, de slaapkamer is bij de brand volledig verwoest. De brandweer doet verder onderzoek naar het ontstaan van de brand.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink