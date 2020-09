Brand bij Lepper snel geblust

DIEREN – Woensdagavond 9 september heeft er een grote brand gewoed in de voormalige zadelfabriek Lepper aan de Kanaalweg in Dieren. De brand werd rond 19.25 uur gemeld en de brandweer kwam met groot materieel ter plaatse. De vlammen sloegen uit het dak. De brandweer had de brand na ruim een uur onder controle.

Volgens de brandweer is er asbest vrijgekomen bij de brand, maar dit is waarschijnlijk op het terrein van de fabriek gebleven. De oorzaak van de brand is niet bekend. De Lepper-fabriek staat al sinds 2016 leeg.

Foto: Dennis van Bemmel/Persbureau Heitink