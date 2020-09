DIEREN – De Bowls Vereniging Dieren is na de coronastop weer begonnen met bowlen. Vanaf nu rollen de bowlingballen weer iedere donderdag van 14.00 tot 16.30 uur in sporthal Theothorne in Dieren. Dames en heren die een keer mee willen doen of een kijkje willen nemen zijn van harte welkom. De club telt momenteel zo’n dertig actieve leden. Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris, de heer Rijken via tel. 0313 – 427386 of via mail: rijken39@kpnmail.nl.

