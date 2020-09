Boerderijen Beinum bij huisartsen

DOESBURG – Bij huisartsenpraktijk Beinum in Doesburg is een collectie te zien met informatie over de oude boerderijen in de wijk. Buurtbewoner Hans Wipfler verzamelde foto’s, krantenknipsels en andere informatie over de boerderijen, waarvan de meeste inmiddels zijn verdwenen. Hij maakte er een mooie presentatie van, die door menig bezoeker aan de huisartsenpraktijk belangstellend wordt bekeken. De collectie is onlangs uitgebreid met foto’s en plaatjes van de Bingerdenseweg en de Breedestraat. Ook zijn verhalen van bewoners opgenomen. Bezoekers kunnen tijdens openingsuren van de praktijk de collectie bekijken.