Boeken luisteren voor laaggeletterden

BRUMMEN – In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en soms ook met rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met het bedienen van een computer of een smartphone. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven wordt samen met vele honderden partners, waaronder de Bibliotheek, extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid in Nederland. Van maandag 7 september tot en met vrijdag 11 september kan iedereen elke dag een aantal pagina’s uit een boek online luisteren via de website van de Bibliotheek. Er is gekozen voor makkelijk te lezen boeken; dat is wel zo prettig en spoort aan om verder te lezen. Ook zijn er een paar hertaalde romans toegevoegd, die in begrijpelijk Nederlands zijn herschreven. Zo zit er voor iedereen vast een boek tussen waar inspiratie en plezier uit gehaald kan worden. In de Bibliotheek van het Taalpunt aan het Graaf van Limburg Stirumplein 10 in Brummen is het mogelijk de boeken te lenen om zelf verder te lezen.

www.bibliotheekbrummenvoorst.nl