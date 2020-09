Boek over Dierense begraafplaats: ‘Van goudakker naar dodenakker’

DIEREN – De oudste algemene begraafplaats van de gemeente Rheden ligt in Dieren. Het is een rijksmonument waarover tot voor kort maar weinig informatie te vinden was. Op 5 september verschijnt de uitgave ‘Van goudakker naar dodenakker’. Het is een door Thomas Hilhorst geschreven boek, waarin uitgebreid de historie van de begraafplaats wordt weergegeven.

Toen deze laatste rustplaats in 1842 werd aangelegd, lag ze nog ver buiten de bebouwde kom. Nu ligt ze midden in een woonwijk en langs de drukke Harderwijkerweg. Met de komst van een tweede algemene begraafplaats aan de Imboslaan en later het crematorium, raakte de aandacht voor deze plek wat naar de achtergrond. Er werd bijvoorbeeld steeds minder begraven, waar dat dat nu nog steeds mogelijk is. Er ligt een aantal bekende mensen begraven, zoals Paulus Daum, Jan Ligthart, de familie Kölling en Derk Jan Middelhoven, maar ook een oudere zus van Vincent van Gogh en sergeant Chris Meijer.

Binnen de gemeente Rheden verschenen eerder boeken over begraafplaatsen in Velp en Rheden. Maar over de eerste algemene begraafplaats van de gemeente was weinig bekend. Daar moest verandering in komen, vond men binnen de afdeling Begraafplaatsen gemeente Rheden. Dierenaar Thomas Hilhorst werd gevraagd historisch onderzoek te verrichten en dit aan het papier toe te vertrouwen. “In het boek komen verschillende aspecten van de begraafplaats aan bod”, vertelt de auteur. “Natuurlijk is het interessant om meer te weten te komen over de eerste aanleg in 1842, maar net zo boeiend is het om te kijken naar de verschillende uitbreidingen door de eeuwen heen. De Nederlandse begraafcultuur is namelijk onderhevig aan maatschappelijke veranderingen. Er wordt nu anders tegen de dood met zijn riten en rituelen aangekeken dan honderd jaar geleden. Dat zie je terug op de begraafplaats. Denk hierbij aan het ontwerp van een perceel en de inrichting daarvan met bomen en struiken. Of aan het gebruik van materialen bij grafmonumenten met daarop grafsymboliek. Iedere tijdsperiode in de geschiedenis heeft altijd haar eigen kenmerken en dit is ook terug te vinden op de begraafplaats die er al 178 jaar is.”

Bij het onderzoeken van de begraafplaats maakte Hilhorst gebruik van verschillende bronnen en archieven. Grafregisters en gemeenteverslagen in het Gelders Archief werden gelezen en op locatie werd rondgelopen met medewerkers van Begraafplaatsen Rheden. Stichting Dodenakkers ondersteunde het initiatief tot het schrijven van het boek en deelde meer algemene kennis over de Nederlandse begraafgeschiedenis.

Naast hoofdstukken over onder andere de ontstaansgeschiedenis, grafsymboliek en uitbreidingen, is aandacht besteed aan begraven personen. Hilhorst vertelt: “Neem nu de periode rond het jaar 1900 in Dieren. Een gemeenschap waar de meesten elkaar kenden, met een duidelijk verschil tussen rijk en arm. De rijken lieten zich op centraal gelegen plaatsen begraven met hardstenen grafmonumenten op het graf. Bijvoorbeeld Indiëgangers die hun laatste jaren aan de Veluwezoom kwamen wonen of de notabelen van het dorp. Aan de randen van de begraafplaats kwamen de goedkopere graven. Daar zie je soms minder grafmonumenten en werden de minderbedeelden begraven.”

Het boek ‘Van goudakker tot dodenakker’ is vanaf zaterdag 5 september 13.00 uur te koop in de Readshop in Dieren. De schrijver signeert daar tussen 13.00 en 15.00 uur. Het boek is hard cover, geheel full colour en heeft 80 bladzijden. De winkelprijs is 17,50 euro. ISBN: 978-90-808838-9-5.

Foto: Thomas Hilhorst beschreef de oudste openbare begraafplaats, die ligt aan de Harderwijkerweg in Dieren.