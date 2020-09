Bloemen ter nagedachtenis aan moed in de oorlog

VELP – Afgelopen weekend hebben verscheidene mensen bloemen gelegd bij het Monument voor moedige mensen in WO2, dat in het plantsoen bij Nieuw-Schoonoord in Velp staat. Burgemeester Carol van Eert legde zaterdag in alle vroegte de eerste bloemen; hij is beschermheer van het monument. Daarna volgden nog meerdere boeketten, onder andere van het monumentcomité en van Velp voor Oranje. Eigenlijk had het comité op zondag 20 april betrokkenen willen ontvangen. Dat kon toen vanwege corona niet doorgaan. Het Monument voor moedige mensen WO2 is een herinneringsmonument voor de verzetsstrijders, de stille helpers en de redders, die in Velp meer dan zeshonderd onderduikers een schuilplaats boden tussen 1940 en 1945. Het ‘ondergedoken kind’ staat symbool voor de onderduikers.

Foto: Han Uenk