Bloembollenactie Park ‘t Goor

BRUMMEN – Er wordt flink gewerkt in Dierenpark ‘t Goor in Brummen. De dierverblijven krijgen één voor één een grote opknapbeurt. Het is de bedoeling om nog voor de winter de volière aan te pakken, maar daar is wel geld voor nodig. En dus houdt de beherende stichting op zaterdag 3 oktober een bloembollenactie. Deze dag worden tussen 10.00 en 16.00 pakketten met bloembollen verkocht. Voor 15 euro is er een mooi pakket verkrijgbaar met tulpen, narcissen, blauwe druifjes en krokussen. Deze zijn vooraf te bestellen bij Bakkerij Teeselink, Mate by B, Jumbo en Hubo. De bestellingen kunnen tijdens de actiedag worden afgehaald; men wordt verzocht contant en gepast te betalen. Daarnaast zijn er deze dag nog enkele andere leuke, zelfgemaakte artikelen te koop. Ook zijn limonade en iets lekkers verkrijgbaar. Tot slot is deze dag de prijsuitreiking van de wedstrijd waarin deelnemers een naam konden verzinnen voor het nieuwe varkentje van het Dierenpark.