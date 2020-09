Binnenstad Doesburg blijft langer afgesloten

DOESBURG – De binnenstad van Doesburg blijft voorlopig nog afsloten voor voertuigen. Zo kunnen bezoekers aan de binnenstad voldoende afstand tot elkaar bewaren. Na de herfstvakantie wordt de afsluiting opnieuw beoordeeld.

De gemeente Doesburg heeft sinds juni dit jaar een deel van de binnenstad tijdelijk afgesloten voor voortuigen om bezoekers de gelegenheid te geven anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Deze afsluiting zou eind september worden opgeheven, maar omwille van de volksgezondheid ziet het Doesburgs college van burgemeester en wethouders zich genoodzaakt deze afsluiting te verlengen tot uiterlijk 30 november.

“Doesburg heeft een kleine compacte binnenstad. Het is er druk en ook in oktober worden er nog veel bezoekers verwacht”, meldt de gemeente. “Ondanks de opleving in het aantal besmettingen, is het op straat merkbaar dat het naleven van de regels wat verslapt. Reden om afsluiting van de binnenstad voor voertuigen te verlengen.” Zolang de landelijke maatregelen gelden, hanteert Doesburg de afsluiting van de binnenstad, zodat iedereen voldoende afstand kan houden. In de week van 26 oktober, direct na de herfstvakantie, wordt opnieuw bekeken of de afsluiting nog steeds noodzakelijk is. Mocht de drukte afnemen, dan kan op dat moment worden besloten de maatregel op te heffen.

Overigens blijft de binnenstad wel toegankelijk voor bevoorrading en bezoek per auto aan winkels en woningen op werkdagen tussen 7.00 en 11.00 uur en na 18.00 uur. Tussen 11.00 en 18.00 uur geldt de binnenstad als voetgangersgebied.