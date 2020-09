Bijzondere ontmoetingen op de Hessegracht

DOESBURG – De bewoners van de Hessegracht in Doesburg kregen donderdag 10 september bijzonder bezoek. Andrea van Sunflowers Ranch kwam langs met een keur aan tamme dieren. Hondjes, kippen, cavia’s, konijnen en zelfs een pony kregen uitgebreid aandacht.

Het tienjarig jubileum van verpleeghuis en verzorgingshuis de Hessegracht in Doesburg had dit voorjaar groots gevierd moeten worden. Dat ging niet door, maar vorige week werd er met leuke activiteiten voor de bewoners alsnog stilgestaan bij dit bijzondere moment. Zo kwam eerder die week al de Zingende Bakker langs, die een heel repertoire op wist te hangen aan brood, banket en gebak. De bewoners genoten van de herkenbare liedjes. Ook het bezoek van een zangeres van Diva Dichtbij maakte veel indruk.

Donderdag stond de ontmoeting met de dieren van Sunflowers Ranch op het programma. Veel bewoners kwamen even naar buiten om kennis te maken met pony Watje of even te kroelen met de konijnen en cavia’s. Poedel Lucky wandelt rustig van de één naar de ander en laat zich gewillig aaien. De bewoners genieten van zijn zachte vacht. Waar de één alle dieren uitgebreid bekijkt, geniet een ander rustig van het kleine hondje dat ze op haar schoot krijgt. De kippen zijn voor sommigen een herinnering aan vroeger, maar ook denken veel bewoners terug aan de huisdieren die zij ooit hadden. Het bezoek van de dieren levert mooie momenten op.

Na dit bezoek stond er voor de bewoners nog een luxe lunch op het programma. De grote barbecue met de familie, die ook nog wat gepland, wordt verschoven naar volgend jaar. Op dit moment geen groot feest dus, maar wel een mooie viering van het tienjarig bestaan van de Hessegracht.

Foto: Linda Peppelman